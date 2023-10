Genova – Nascondeva nell’auto 150 grammi di cocaina pronta per essere venduta il 60enne arrestato ieri dalla polizia a seguito di un controllo stradale.

L’uomo viaggiava sulla sua auto quando è stato fermato per un normale controllo in via Siffredi, nel quartiere di Sestri Ponente. Alle richieste degli agenti l’automobilista ha risposto con fare sospetto e sempre più nervoso e per questo gli agenti hanno deciso di approfondire il controllo scoprendo la droga e una forte somma di denaro di cui l’uomo non ha potuto dare giustificazione.

Il 60enne è stato fermato con l’accusa di detenzione e spaccio di droga e un successivo controllo nella sua abitazione nella zona di Erzelli ha permesso di scoprire altri 50 grammi di cocaina e circa 7mila euro in contanti.

Somma di denaro e droga sono stati sequestrati.

Gli inquirenti cercheranno di capire come abbia fatto l’uomo a reperire la droga e a chi erano diretti i 150 grammi trovati in auto.

(Foto di Archivio)