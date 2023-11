Nuvolosità in aumento sulla Liguria per il transito di una debole perturbazione che precede quella molto più forte prevista per la giornata di domani, giovedì 2 novembre 2023, in arrivo dal Nord Europa.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 1 novembre 2023

Nuvole in consistente aumento nel corso della mattinata; in giornata possibili piovaschi o scrosci a ridosso dei rilievi di levante.

I fenomeni tenderanno ad essere più probabili e diffusi in serata

Altrove molto nuvoloso o coperto, qualche isolata precipitazione tra genovesato e Tigullio.

Venti: ciclonico moderato/teso su Golfo in nottata in calo a seguire; riprende teso dalla sera, più irregolare a ponente.

Mare mosso in giornata su tutti i bacini, nuovo aumento del moto ondoso dalla sera al largo.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo.

Sulla costa temperature minime tra 12-16°C Max: 18-20°C

Nell’interno temperature minime tra 3-10°C Max: 12-17°C