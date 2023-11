Genova – Grave incidente, questa mattina, intorno alle 6,30 in via Pra’, nell’omonimo quartiere del ponente genovese.

Per cause ancora da accertare una ragazza che viaggiava sul suo scooter ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra.

La giovane è stata soccorsa dai passanti che hanno subito chiamato il 118 e l’ambulanza della Croce Verde è arrivata sul posto velocemente.

Dopo aver stabilizzato la ragazza ferita, l’ambulanza l’ha trasferita d’urgenza in ospedale.

Sul posto anche la polizia locale che ha riattivato il traffico e iniziato le prima indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.

Disagi nella zona per la viabilità