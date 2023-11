Savona – Migliaia di persone sono tornate in piazza, questo pomeriggio, per dire no al progetto per la costruzione del Rigassificatore sulla costa savonese. Con cartelli e striscioni hanno manifestato dal piazza Mameli sino a piazza Sisto, davanti al palazzo del Comune per ribadire la contrarietà all’insediamento considerato pericoloso, inquinante e da realizzare altrove.

Un messaggio forte e chiaro per il commissario – nonché presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che sembra intenzionato a portare la nave gasiera Golar Tundra dal porto di Piombino allo spazio di mare tra Savona e Vado entro il 2026.

Una struttura di interesse nazionale e strategica per rendersi autonomi rispetto alla fornitura di gas dalla Russia secondo il Governo e i “favorevoli” e una “bomba pronta ad esplodere a poche centinaia di metri dalla costa” secondo chi vuole bloccare il progetto.

In particolare le perplessità riguardano la “soluzione di emergenza” come viene definito il rigassificatore, in presenza di richieste autorizzative che impegnerebbero la zona per quasi 30 anni

(Foto da Facebook)