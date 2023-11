Genova – Ancora delicati interventi dei vigili del fuoco sulla frana di via Cabrini, a Castelletto e per mettere in sicurezza gli edifici travolti dalla caduta del muraglione di sostegno.

I pompieri sono intervenuti su una fuga di gas metano, per cercare e bloccare una perdita d’acqua ed hanno messo in sicurezza un manufatto in cemento armato rimasto in bilico, con minaccia continua di cedimento e crollo.

Inoltre i vigili del fuoco hanno aiutato le famiglie evacuate a recuperare i loro beni nelle case che hanno dovuto abbandonare in fretta e furia il giorno del crollo.

Infine gli ingegneri del corpo dei Vigili del Fuoco hanno effettuato una verifica statica sul condominio colpito dalla frana.

Nei prossimi giorni verrà deciso se le famiglie evacuate possono rientrare nei loro appartamenti o se invece dovranno restare fuori con altri e pesanti disagi.

Su crollo è stata aperta un’indagine della Procura per accertare eventuali responsabilità per il cedimento e per valutare la corretta esecuzione dei lavori che hanno trasformato un’area verde con alberi in un parcheggio.