Il campo di alta pressione torna a rafforzarsi sul Mediterraneo offrendo riparo dalle perturbazioni alla Liguria ma deboli correnti umide provenienti da sud porteranno comunque a temporanei aumenti della nuvolosità in questo inizio settimana. Scarsa però la possibilità di precipitazioni intense.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 13 novembre 2023

Nella prima mattinata condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso. Da metà mattinata invece graduale aumento della nuvolosità lungo le coste del centro-levante ma senza conseguenze.

Dal pomeriggio molte nubi da Savona verso levante ma con assenza di precipitazioni, se non locali pioviggini tra arenzanese e voltrese.

Più a ponente e nelle zone interne troveremo solo delle velature.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mare generalmente mosso, localmente molto mosso al largo in mattinata.

Temperature minime in lieve calo nelle zone interne. Massime in lieve aumento

Sulla costa temperature minime tra +8/13°C Max: +16/19°C

Nell’interno temperature minime tra -2°C/+10°C Max: +10/15°C