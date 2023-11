Genova – Confermata anche per quest’anno, la pista di pattinaggio sul ghiaccio tornerà, a partire da venerdì 17 novembre, in piazza Martinez, nel quartiere di San Fruttuoso.

Sino al 28 gennaio resterà aperta al pubblico in una formula nuova: la copertura.

Inaugurazione venerdì pomeriggio, dalle 17 e poi tanto divertimento con una nuova struttura in grado di accogliere gli appassionati anche in caso di maltempo.

I gestori offriranno la possibilità di pattinare gratuitamente ai bambini delle scuole dell’obbligo e ai loro insegnanti negli orari di scuola. Pista aperta gratuitamente anche ai minori seguiti dall’Ambito Territoriale Sociale Bassa Valbisagno previa prenotazione.