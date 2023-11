Genova – Un uomo di 85 anni è stato trasportato all’ospedale San Martino in codice rosso dopo l’incidente che si è verificato questa mattina, intorno alle ore 10, in via Pra’.

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe accusato un malore mentre stava guidando la sua auto, perdendo il controllo del mezzo e andandosi a scontrare contro un carro attrezzi. L’altra persona rimasta ferita nell’impatto sarebbe stata la moglie dell’85enne, che si trovava anche lei a bordo della vettura e che sarebbe stata trasportata all’ospedale in codice giallo.

Sul posto anche la Polizia Locale.