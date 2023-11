Genova – Ha tentato di togliersi la vita impiccandosi il detenuto di 62 anni salvato dalla polizia penitenziaria nello speciale reparto del carcere di Pontedecimo dove sono recluse le persone che commettono violenza sulle donne o reati sessuali.

L’uomo, ieri pomeriggio, si è stretto una corda attorno al collo ed ha tentato di togliersi la vita ma gli agenti hanno capito cosa stava succedendo e sono intervenuti riuscendo a salvargli la vita.

A dare notizia del salvataggio fabio pagai, segretario regionale Uil Pa che torna anche a denunciare la grave assenza del personale che sarebbe necessario per mantenere la sicurezza negli istituti carcerari e che costringono gli agenti in servizio a turni massacranti ed in condizioni al limite del sopportabile.

L’uomo salvato è in carcere accusato di reati di violenza sessuale, stalking ed è in attesa del processo di Appello.