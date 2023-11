Sarzana (La Spezia) – Era diventato il terrore di tutti gli imprenditori edili della Val di Magra il 20enne di origini sinti identificato ed arrestato dalla polizia dopo una serie di furti in aziende della zona.

Almeno cinque i colpi attribuiti al giovane malvivente che “operava” in trasferta e probabilmente rivendeva oltre provincia il materiale e le attrezzature che rubava.

Gli agenti della polizia giudiziaria, coadiuvati da quelli della squadra volante del commissariato di Sarzana hanno assicurato alla giustizia il giovane a seguito di indagini accurate e approfondite.

Il materiale edile e l’attrezzatura professionale sottratta aveva un valore complessivo quantificabile in almeno cinquantamila euro.

Al momento sono in corso ulteriori indagini alla ricerca di probabili complici o basisti. Nel contempo proseguono senza sosta i servizi mirati nell’ambito del controllo del territorio.