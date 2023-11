Genova – Marco Bucci è stato nominato Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea.

Oltre alla nuova diga foranea del porto di Genova, l’opera marittima più costosa e imponente mai realizzata in un porto italiano, Bucci controllerà anche i lavori dello strategico tunnel subportuale.

Con la firma sul Dpcm si trasferiscono al sindaco Bucci le competenze del commissario per la ricostruzione del ponte Morandi previste dal Decreto Genova

“Le mie congratulazioni e i miei migliori auguri di buon lavoro al sindaco di Genova Marco Bucci nominato oggi Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova. Un grande riconoscimento per il primo cittadino, che seguirà in prima persona la realizzazione della più importante infrastruttura che riguarda la nostra regione, strategica per il futuro del porto e lo sviluppo della città”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Il sindaco Bucci ha già ricoperto ruoli di enorme complessità, come quando era stato nominato Commissario alla ricostruzione dopo il crollo di ponte Morandi – aggiunge Toti –, dimostrando capacità, determinazione e competenze: siamo certi che sia la scelta migliore possibile per realizzare la grande diga di Genova, un’opera destinata a proiettare sempre più il capoluogo ligure nel futuro”.