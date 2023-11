Genova – Confermato lo spostamento a Ponte Parodi per il Luna Park che non potrà tornare a piazzale Kennedy, destinato ad altro uso dal progetto del Waterfront di Levante. Le ruspe e gli operai lottano contro il tempo per sistemare l’area (di pertinenza dell’Autorità Portuale) per poter consentire l’inaugurazione del Luna Park il prossimo 7 dicembre.

Una lotta contro il tempo che mette in ansia i “giostrai” che, una volta a disposizione l’area, dovranno sistemare le attrazioni e predisporre ogni cosa.

Qualche dubbio sulla possibilità che gli spazi di Ponte Parodi possano ospitare tutte le attrazioni del Luna Park viaggiante più grande d’Europa ma si tenterà di mantenere lo stesso livello delle edizioni passate.

Dubbi anche sul costo dell’operazione e su chi pagherà i costi per la sistemazione dell’area che doveva essere sistemata dalla ditta vincitrice dell’appalto per la riqualificazione dell’area che però risulterebbe in contenzioso proprio con l’Autorità Portuale proprietaria dei luoghi.

Qualche perplessità riguarda anche la sicurezza dei luoghi, circondati su ben tre lati dal mare non proprio “pulito” del porto e con il rischio di qualche “tuffo” non previsto.

Certamente un passo “storico” per la città che ha sempre avuto il Luna Park collocato nell’area di piazzale Kennedy e che ora lo vedrà sorgere accanto all’area del Porto Antico, a breve distanza dalla Metro, fermata Darsena e dalla stazione ferroviaria di Principe.