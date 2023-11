Genova – Rinviata per maltempo torna domenica 19 novembre, in piazza Gaggero a Voltri, la tradizionale Fiera di San Carlo, dedicata al santo patrono della delegazione del ponente genovese.

Oltre cento bancarelle con ogni genere merceologico occuperanno la zona tra piazza Gaggero, piazza Villa Giusti, vico Genovese e vico Tiro sin dalle 8 del mattino e sino alle 20.

La Festa di San Carlo Borromeo è molto amata nel quartiere di Voltri e non solo perché ricorda un fatto forse poco noto ed un legame con il santo di origine tutt’altro che ligure.

Era infatti il 1649 quando il paese di Voltri, all’epoca molto popoloso, fu colpito dalla pestilenza che provocò una strage. Quasi tutte le famiglie voltresi pagarono un tributo in vite umane alla diffusione del morbo della peste e nelle preghiere si chiedeva a San Carlo Borromeo, morto di peste dopo aver curato moltissimi malati, di allontanare la malattia.

Poco dopo la pestilenza iniziò davvero a rallentare la sua opera di morte e così il paese decise di proclamare San Carlo patrono.

Al santo nato sul Lago di Garda venne dedicato anche l’ospedale che per secoli curò i malati di Voltri e non solo, prima di cambiare proprietà e passare sotto il controllo dell’Ospedale Evangelico che, essendo gestito da fedeli protestanti, ha dovuto cambiare nome tra le proteste e lamentele di gran parte della comunità di Voltri