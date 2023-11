La Liguria è interessata per qualche giorno da correnti umide provenienti dai quadranti meridionali e che porteranno ad un aumento della nuvolosità ma senza precipitazioni. In leggero aumento le temperature, soprattutto nei valori minimi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 19 novembre 2023

Già dal mattino rapido aumento della nuvolosità sul centro-levante ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità lungo le coste del centro-levante con possibili isolate pioviggini. Qualche velatura sull’estremo ponente ed in Val Bormida.

Venti tra deboli e moderati da sud-est a levante, da nord-est a ponente

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in aumento le minime costiere, stazionarie le massime.

Sulla coste temperature minime tra +10/14°C e temperature massime tra +15/18°C

Nell’interno temperature minime tra -1°C/+4°C e massime tra +8/11°C