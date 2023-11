Genova – Una assemblea pubblica seguitissima quella che si sta tenendo a Certosa, in Valpolcevera, per confrontarsi sulle problematiche legate al Terzo Valico, ai lavori di riqualificazione dell’area ma anche la riattivazione della linea ferroviaria del Campasso e l’esproprio dei primi e secondi piani dei palazzi che si affacciano sul tragitto della ferrovia e che verranno trasformati in residenze per studenti universitari a canoni molto favorevoli.

Un confronto al quale partecipano il sindaco di Genova Marco Bucci, il vicesindaco Piciocchi e i rappresentanti dell’autorità portale e della Rete Ferroviaria Italiana.

E’ possibile seguire la diretta qui sotto