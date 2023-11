San Bartolomeo al Mare si prepara alle festività con il primo evento del periodo natalizio: l’accensione ufficiale delle luminarie cittadine.

L’appuntamento è fissato per domenica 3 in piazza Torre Santa Maria, dalle 14.00 alle 18.30, per un pomeriggio all’insegna del divertimento organizzato dal Comune di San Bartolomeo al Mare.

“Accendiamo il Natale” prevede anche uno spettacolo di Natale con zucchero filato e gonfiabili oltre alla presenza di Babbo Natale, truccabimbi e trampolieri.

Una vera e propria festa per le famiglie, con i bambini e i ragazzi delle scuole e degli asili, in occasione della quale sarà il bambino più piccolo ad accendere simbolicamente le luminarie natalizie