Genova – Un presidio di protesta davanti a Palazzo Tursi per chiedere un passo indietro rispetto al progetto per la costruzione dello Skymetro e per chiedere certezze sul tracciato “proposto” dal Comune e che, ancora oggi, non è definito.

Ad organizzare la protesta il Comitato Opposizione Skymetro Val Bisagno sostenibile che da tempo lotta per bloccare il mega progetto in favore di altre soluzioni meno costose, meno impattanti ed ancor più efficaci sotto il profilo dei “numeri” delle persone trasportate.

L’occasione è l’audizione di domani, venerdì 24 novembre, nell’aula consiliare.

Il comitato invita le persone interessate al progetto e contrarie allo skymetro a riunirsi domattina, dalle 9,30 alle 12,30 davanti al palazzo del Comune in via Garibaldi 9.

Una delegazione del Comitato assisterà all’audizione e chiederà che il Comune rinunci al progetto in favore di altre soluzioni meno impattanti sulla ValBisagno.

La manifestazione è organizzata “contro la devastazione della ValBisagno, per un trasporto pubblico veramente efficace e per fermare il progetto e trovare una soluzione che serva a tutti,