Genova – E’ già stato issato in piazza De Ferrari l’abete donato da Ponte di Legno alla città per essere trasformato in Albero di Natale.

L’albero, offerto come segno di amicizia dal comune lombardo situato nella provincia di Brescia, ha viaggiato su un Tir e stamattina gli operai di Aster lo hanno messo a dimora nel punto dove è ormai tradizione la sua presenza.

Per gli addobbi, invece, occorre aspettare poiché, seguendo la tradizione, verrà preparato l’8 dicembre.

L’albero di Natale resterà in piazza De Ferrari per tutte le festività natalizie e contribuirà ad illuminare uno dei punti più caratteristici della città.