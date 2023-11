Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito grave per l’incendio, divampato ieri sera, intorno alla mezzanotte, in un magazzino di magazzino di legnami in via Mogadiscio nella zona di Sant’Eusebio sulle alture della Val Bisagno.

A far scattare l’allarme una forte esplosione, sentita in tutta la zona e poi le fiamme che si alzavano alte dal magazzino.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 che ha trasferito in ospedale una coppia di anziani in forte stato di agitazione ma non feriti.

Le operazioni di spegnimento e di bonifica sono proseguite sino alle 4 del mattino.

In corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo e dell’esplosione che potrebbe essere stata causata dal surriscaldamento di una bombola di gas.