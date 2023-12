Genova – Ilaria Bonacossa, 50 anni, critica d’arte specializzata in arte contemporanea, è la nuova direttrice di Palazzo Ducale e succede a Serena Bertolucci che non è stata confermata nel suo incarico scatenando diverse polemiche e proteste.

Il Consiglio direttivo della Fondazione Palazzo Ducale ha scelto Bonacossa in un ventaglio di candidature di primo piano e rimasta in lizza insieme ad Alessandro Bollo ha prevalso “ai punti” con curriculum ed incarichi precedentemente ricoperti.

Ilaria Bonacossa aveva già lavorato a Genova, curatrice del museo di arte contemporanea Villa Croce di Genova tra il 2012 e il 2016.

È attualmente direttrice di Artissima a Torino e curatrice della Fondazione Rebaudengo sempre nel capoluogo piemontese.

Da risolvere l’ostacolo della somma di incarichi poiché Bonacossa è direttrice anche del Museo Nazionale di arte digitale a Milano.

Il bando diffuso da Palazzo Ducale non vieta, però, la somma di più incarichi.