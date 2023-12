Genova – Inizia male la mattina sulle autostrada attorno al capoluogo ligure e automobilisti e trasportatori sono già in coda sull’autostrada A12 Genova – Livorno a causa di un incidente avvenuto tra Genova Est e Nervi in direzione Livorno.

L’uscita di Genova Nervi risulta chiusa e per le auto dirette a Nervi è obbligatorio uscire a Genova Est o all’uscita successiva, a Recco.

Una situazione che sta creando pesanti disagi.

Ricordiamo inoltre che da ieri sera e per le prossime 8 settimane resterà chiusa l’entrata di Genova Nervi in direzione Livorno per lavori al casello.

Coda anche sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce tra Masone e Voltri a causa di lavori.