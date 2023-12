Genova – Ancora disagi per la chiusura del casello di Genova Nervi in entrata, verso Livorno, sulla A12 Genova – Rosignano. I lavori per la manutenzione e aggiornamento del casello proseguiranno sino al 5 febbraio causando grosse difficoltà, specie al traffico pesante che è costretto a scegliere se entrare a Genova Est o proseguire sino a Recco.

Particolarmente criticato dai trasportatori che si vedono costretti a lunghe deviazioni per consegne e rientri in autostrada.

Attenzione stamattina anche sulla A7 per pioggia sul tratto tra Bolzaneto e Serravalle e sulla A26, sempre per pioggia, tra Voltri e l’innesto sulla A7 nel tratto lombardo.