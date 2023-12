Genova – Dopo la missione del mortaio sul Tamigi, a Londra, il pesto genovese riprende la sua “tournè” come ambasciatore della Liguria. Lo fa entrando – insieme alla focaccia – nell’igloo che verrà allestito in piazza città della Lombardia a Milano.

Lunedì 18 dicembre, Regione Liguria sarà presente a Milano, in piazza Città di Lombardia, all’igloo allestito in occasione delle festività natalizie. Prevista la distribuzione di pesto e focaccia ai cittadini, nell’ambito del Patto di amicizia tra le due regioni: Regione Lombardia ha infatti fornito, anche quest’anno, l’albero di Natale di Piazza de Ferrari, proveniente da Ponte di Legno in provincia di Brescia.

Previsto un momento conviviale di fronte all’igloo, alla presenza del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.