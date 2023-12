Savona – Inizia male la mattinata sulle autostrade della Liguria con un incidente avvenuto sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia che risulta bloccata.

L’incidente è avvenuto tra Savona e Albisola e coinvolge entrambe le direzioni di marcia.

L’autostrada risulta quindi bloccata e con lunghe code e disagi che si ripercuotono anche sulla viabilità locale.

Automobilisti e trasportatori in coda anche sulla A7 Genova Milano, tra Bolzaneto e Busalla per i cantieri che riducono la carreggiata in direzione nord ormai da anni, a periodi alterni.

Coda anche sull’autostrada A12 Genova Livorno tra il casello di Genova Est e l’allacciamento con la A7 Genova – Milano e con la A10 Genova – Ventimiglia.

Sempre sulla A12 si segnalano rallentamenti, in entrata e in uscita, al casello di Genova Est mentre quello di Genova Nervi resta chiuso, sino al 5 febbraio, in entrata verso Livorno a causa di lavori.

Ancora coda, sempre sull’autostrada A12 Genova – Livorno tra Recco e Nervi, in direzione Genova, per lavori.

Disagi anche sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce tra Masone e Voltri, in direzione mare, per cantieri ormai pluriennali.