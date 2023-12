Genova – Uffici isolati e senza connettività, Tabaccherie e ricevitorie impossibilitate a prendere le giocate e a effettuare pagamenti di bollette e pagamenti elettronici e residenti in black out di connettività da oltre 6 ore.

Un grosso guasto alla rete fissa sta creando pesanti disagi a molte attività commerciali della zona di via Lomellini, nel centro storico genovese, con assenza di connettività e in alcuni casi anche della telefonia.

La rete, gestita da Telecom, è caduta intorno a mezzogiorno e da quel momento residenti, commercianti e uffici non sono più riusciti a navigare sul web ma neppure a inviare e ricevere email. Problemi che stanno proseguendo da ore e che non sembra siano destinati ad essere risolti in fretta considerando che i centralini per le utenze delle varie compagnie (quasi tutte si appoggiano alla rete fissa di Telecom) rispondono dando orari “previsti” per la soluzione del problema che arrivano a lunedì.