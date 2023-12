Genova – I lavori per rifare coperture e ponti sul rio Rosata, a Struppa sono iniziati ma i residenti esprimono perplessità per l’apparente mancata rimozione dei detriti che, nel corso del tempo, hanno ridotto la portata dell’alveo.

Secondo il progetto presentato, infatti, l’intervento prevede la demolizione degli attuali ponticelli e coperture del rivo nel tratto in corrispondenza di Via Rosata e la loro successiva ricostruzione contestualmente all’ampliamento ed alla regolarizzazione delle sezioni trasversali. I residenti, però, lamentano il fatto che le ruspe in azione non sembrano rimuovere il materiale dal fondo del rio ma, piuttosto, lo “spargerebbero” sul greto, come se si intendesse solo livellarlo.

I lavori sono iniziati ieri e le ruspe saranno in azione anche oggi e probabilmente nei prossimi giorni, esiste quindi la possibilità che i lavori di “rimozione” debbano ancora iniziare ma i residenti si dicono preoccupati.

Già ora, infatti, secondo quanto riporta la pagina del progetto sul sito del Comune di Genova i “manufatti non soddisfano i richiesti franchi idraulici di legge calcolati in corrispondenza della portata di progetto duecentennale, portata che determina allo stato la messa in pressione dei manufatti medesimi”.

Sembra quindi necessaria la rimozione dei detriti dal greto del torrente per aumentarne la portata.