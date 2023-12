Genova – Mattinata di calvario per automobilisti e trasportatori in viaggio sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure.

Dopo l’inizio giornata con code e rallentamenti per lavori e traffico intenso, infatti, si registrano nuovi pesanti disagi sull’autostrada A12 Genova – Livorno tra il bivio tra A7/A12 Genova-Livorno e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per incidente

Code anche sull’autostrada A7 Genova – Milano a causa dei restringimenti di carreggiata – presenti ormai da anni seppur in tratti diversi – tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano.

Chiuso inoltre in entrata, sempre sull’autostrada A12, il casello di Genova Nervi per lavori che proseguiranno sino al 5 febbraio e con Autostrade per l’Italia che suggerisce come stazione alternativa di ingresso a Recco, con 10 km di deviazione, sulla statale Aurelia

Ancora coda e rallentamenti anche sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, tra Masone e Ovada, in entrambe le direzioni ed ancora per lavori ormai pluriennali.