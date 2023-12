Genova – Lavori e interventi ultimati in via Villini Negroni, la strada che risale la Val Fagaggia, nell’immediato retroterra di Pra’. Gli interventi sono stati messi a punto per mettere in sicurezza la carreggiata stradale e sono stati di due tipi.

La prima tipologia di opere eseguite ha riguardato la sistemazione del sistema di raccolta dell’acqua piovana con due colatori naturali appartenenti al reticolo idrografico secondario tombinati sotto la via Villini Negrone ma con tubazioni del tutto inadeguate allo smaltimento dei deflussi, anche quelli causati da precipitazioni ordinarie.

In altri comparti, invece, i lavori hanno riguardato il consolidamento strutturale di circa 80 metri di carreggiata stradale, un lavoro che ne ha comportato anche l’allargamento per garantirne una migliore fruibilità.

Nello stesso tempo si è resa necessaria la resa necessaria la realizzazione di una serie di opere secondarie, come la posa di barriere di protezione del ciglio stradale, mediante guard rail, ed interventi per raccogliere le acque bianche “ruscellanti”.

I settori di carreggiata interessati dai lavori sono stati infine asfaltati.

Durante l’esecuzione dei lavori si è resa necessaria l’approvazione di una variante in corso d’opera per sopravvenuti fenomeni di crollo in roccia dalla scarpata a monte della carreggiata che determinavano condizioni di rischio per le maestranze e per la pubblica incolumità. A tal proposito sono stati eseguiti un’accurata pulizia e riprofilatura della scarpata medesima, il disgaggio degli elementi pericolanti ed infine la retatura in aderenza della parete rocciosa per la prevenzione di ulteriori fenomenologie di distacco.

Per l’esecuzione dei lavori sono stati stanziati oltre 272mila euro.

«Con questo intervento in via Villini Negroni proseguono i lavori di messa in sicurezza nel territorio vallivo genovese – dice il consigliere delegato alle Vallate Alessio Bevilacqua -, questi lavori sono importanti perché vanno a mettere in sicurezza una parte importante della Val Fagaggia e della sua viabilità, soprattutto dal punto di vista della sicurezza idrogeologica. Siamo andati a risolvere un problema che andava avanti da lungo tempo e finalmente restituiamo alla cittadinanza una porzione importante di territorio nella sua piena fruibilità. Il tema della sicurezza idrogeologica è un tema caro a questa amministrazione e dopo via Villini Negroni ci saranno altri interventi, soprattutto nelle vallate».