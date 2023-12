Genova – Una giovane di 24 anni ha denunciato di aver subito una tentata violenza sessuale nel corso della scorsa notte nel centro storico del capoluogo ligure.

Secondo quanto confermato dalla ragazza, i fatti si sarebbero verificati intorno alle 2:30 della notte appena trascorsa in piazza Fossatello, dove la 24enne sarebbe stata aggredita da uno sconosciuto, che avrebbe tentato di spingerla dentro un portone.

La giovane è riuscita a reagire, mettendo in fuga il suo aggressore. Sul posto i sanitari del 118, che hanno trasportato la vittima in stato di choc all’ospedale Galliera, e i Carabinieri, i quali hanno avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile.