Genova – Un appello via social per ritrovare Michele Pepe scomparso dalla sua casa di Struppa lo scorso 20 dicembre dove ancora non ha fatto ritorno.

Lo cercano amici e familiari che stanno cercando inutilmente di contattare l’uomo sul suo telefono cellulare che risulta “libero” ma dove non risponde nessuno.

Non sono chiari i motivi della scomparsa e parenti e amici temono possa essere stato vittima di un incidente.

Chi dovesse avere informazioni utili al ritrovamento o se dovesse incontrarlo, dovrebbe chiamare immediatamente il 112 e restare in contatto visivo con la persona per poter guidare le forze dell’ordine sino al luogo preciso dove si trova.