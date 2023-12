Imperia – Forse una esplosione di gas causata da un guasto o dal malfunzionamento di una bombola o una calderina all’origine della forte esplosione avvenuta ieri sera, in frazione Piani, in un appartamento di via Principale.

Intorno alle 20 una donna di 49 anni residente a Milano, è stata investita dall’esplosione e da una violenta fiammata che le ha provocato ustioni alle braccia, al viso e al torace.

Il boato ha fatto scattare l’allarme e sul posto sono accorse le ambulanze del 118.

Oltre alla donna, infatti, nell’abitazione si trovavano anche i due figli di lei, il più piccolo nato da poche settimane.

La donna, è stata trasferita in ospedale mentre i due bambini non avrebbero riportato conseguenze evidenti e sono stati affidati ai volontari del 118 mentre i vigili del fuoco bonificavano l’area e mettevano in sicurezza l’abitazione che, però, non è abitabile.

Nelle prossime ore sarà un’indagine ad accertare cosa abbia causato l’esplosione e se l’impianto presente nella casa fosse in regola con le normative e con la manutenzione.