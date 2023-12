Levanto (La Spezia) – Un uomo di 67 anni ha perso la vita intorno all’ora di pranzo di oggi nella frazione di Case Bardelloni, sulle alture di Levanto.

Secondo quanto raccolto, la vittima si trovava a bordo di un’auto che sarebbe precipitata in un dirupo.

Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente, anche se la causa più probabile sembrerebbe essere quella del malore per il 67enne. Sul posto forze dell’ordine, soccorso alpino, vigili del fuoco e sanitari del 118, i quali non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.