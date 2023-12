Anche il Comune di La Spezia vieta i botti nella notte di Capodanno. Lo fa con un’ordinanza del sindaco Pierluigi Peracchini che fa assoluto divieto di “sparare” botti e artifici pirotecnici da domani, 29 dicembre, fino al 7 gennaio, nel centro storico, nell’area di Porto Mirabello e Passeggiata Morin, nei parchi, nelle aree sgambature cani e nelle zone limitrofe.

“Tuteliamo l’incolumità di tutti e proteggiamo i nostri amici a quattro zampe – ha scritto il sindaco Peracchini sui social – senza scoppiare petardi e senza mai lasciarli soli, ma donando loro tutto l’amore e l’affetto che meritano! Divertiamoci tutti insieme e in sicurezza, partecipando ai tanti eventi in programma nella nostra città per tutto il periodo delle feste”.