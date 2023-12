Genova – L’ennesimo furto all’interno di un appartamento si è verificato nel quartiere di San Teodoro, in via Forlì.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi si sarebbero intrufolati all’interno dell’abitazione in un orario compreso tra la prima mattinata e l’ora di cena, quando i residenti si trovavano al lavoro. Il furto è di quelli importanti, con diversi gioielli portati via per un valore complessivo che si aggira intorno ai 50mila euro.

Sul posto sono giunte alcune volanti di polizia. Gli agenti hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Nelle prossime ore verranno visionate le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.