Cogorno (Genova) – Ancora un ritrovamento di nidi di vespa killer velutina nel genovese e cresce la preoccupazione per l’invasione del pericoloso insetto che arriva dall’Asia. Alcuni passanti hanno notate l’enorme “pallone” appeso ad un albero in via degli Ulivi, nel territorio del comune dell’immediato entroterra di Lavagna ed hanno subito dato l’allarme.

Non è chiaro se il nido sia ancora “popolato” o meno ma è necessario neutralizzarlo per evitare che le regine in esso contenuto possano “svernare” fondando nuove colonie e nuovi nidi con l’arrivo della bella stagione.

La Vespa velutina è un killer di api e insetti impollinatori ma è in grado di uccidere anche un essere umano se si ha la sventura di essere attaccati in massa.

Una sola puntura, come nel caso delle vespe e dei calabroni nostrani, può portare a fortissime reazioni allergiche ma a renderla pericolosa è la estrema aggressività nella difesa del nido.

E purtroppo si moltiplicano i casi di nidi costruiti nei centri abitati, anche vicino alle case, ai centri sportivi frequentati e persino alle scuole come già avvenuto.

In caso di ritrovamento è importante segnalare immediatamente la presenza del nido alle forze dell’ordine o, ancor meglio, alle associazioni degli apicoltori, in prima linea nella lotta alla velutina che sta portando pesanti danni al settore.