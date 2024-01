Genova – Anno nuovo ma ancora disagi senza tregua, sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce dove questa mattina si sono segnalati sino a 9 km di coda tra Ovada e l’allacciamento con la A10 Genova – Ventimiglia all’altezza di Voltri.

Code e disagi provocati da cantieri in opera da mesi e che creano problemi molto pesanti ad automobilisti e trasportatori.

Nei giorni scorsi era diventato virale il video degli automobilisti in coda sulla A26 che scendevano dalle auto per organizzare una partitella a pallone

Leggi la notizia qui: https://liguriaoggi.it/2023/12/30/coda-in-autostrada-in-a26-automobilisti-giocano-a-pallone-video/?fbclid=IwAR1Y27g81-68y_bhBpfifANT3cfjFQCqS2yCiZpkCexQP-JcztjI_hunkiM

Da tempo automobilisti e trasportatori chiedono che vengano azzerati i pedaggi sui tratti interessati dai lavori e senza alcun passaggio da piattaforme peraltro gestite da società collegate ad Autostrade per l’Italia.

Associazioni dei Consumatori sono sul sentiero di guerra per chiedere risarcimenti equi che vanno ben oltre la scontistica attuata o la gratuità più volte promessa e mai mantenuta.

A far infuriare le proteste anche la notizia che il Governo ha autorizzato un ulteriore aumento del 2,3% (medio) per le tariffe autostradali, comprese quelle liguri che da anni sono interessate da disagi, code e cantieri che si spostano qua e là.