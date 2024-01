Genova – “Valutazioni sui cantieri gravemente deficitaria” Così Regione Liguria commenta i disagi subiti in questi giorni da automobilisti e trasportatori con particolare riferimento alle code sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia.

In una nota diffusa da Regione Liguria, infatti, si legge: “in merito alle code che si sono registrate in questi due giorni in A10 Regione Liguria ricorda che il tavolo di lavoro convocato dal ministero il 6 dicembre scorso con Regione, Anci, Anas, Comune di Genova e tutte le concessionarie liguri, aveva disposto un piano natalizio di alleggerimento dei cantieri per ridurre le chiusure e gli scambi di carreggiata fino all’8 gennaio, in modo da favorire esodi e controesodi, chiedendo alla concessionaria di alleggerire il più possibile la tratta dai cantieri. Questo evidentemente non è stato fatto e i risultati sono sotto gli occhi di tutti con le lunghe code che si sono registrate in questi due giorni sulla A10”.

“Con grande ragionevolezza – prosegue la nota – Regione Liguria comprende le ragioni di Autofiori circa la necessità di adeguare le gallerie alle norme europee, così come era a conoscenza del piano cantieri della concessionaria stessa. Tuttavia riteniene gravemente deficitaria la valutazione della stessa circa l’impatto avuto dal cantiere nelle scorse ore e riteniamo non possa farsi carico la Liguria di rimediare ad evidenti ritardi di pianificazione ed esecuzione delle opere in vista delle scadenze Europee, ben note da tempo. Il ritardo nell esecuzione delle opere non può essere pagato da liguri e turisti. Nelle prossime ore Regione Liguria convocherà nuovamente Autofiori per programmare i cantieri nei prossimi mesi e dovrà essere la concessionaria a farsi carico totalmente di eventuali errori nella tempistica”.

Nessun riferimento, invece, alle code chilometriche registrate sull’autostrada A26 Voltri Gravellona Toce dove si sono registrati sino a 9 km di coda, tra Ovada e l’allacciamento con la A10 e dove gli automobilisti in coda hanno deciso di spegnere i motori e lasciare le auto per giocare una partita a pallone come raccontato dal video, divenuto virale, pubblicato nei giorni scorsi.