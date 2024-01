Sanremo – La nave Costa Smeralda torna al Festival di Sanremo con lo spettacolare Palco sul Mare e i concerti di Tedua, Bob Sinclar, Bresh e Gigi D’Agostino, in diretta con il Teatro Ariston durante l’edizione 2024 del Festival della Canzone Italiana.

Ogni sera, nello scenario della nave illuminata all’ancora di fronte a Sanremo, a poche centinaia di metri dal Teatro Ariston, di cui sarà il prolungamento ideale sul mare, i super ospiti coinvolgeranno il pubblico a bordo, quello di Sanremo e i telespettatori a casa in una bellissima festa.

Il primo a salire sul palco di Costa Smeralda, il 6 febbraio, sarà Tedua, protagonista anche della serata di chiusura, il 10 febbraio. Poi, mercoledì 7 febbraio, sarà la volta di Bob Sinclar, mentre giovedì 8 febbraio arriverà Bresh, e venerdì 9 febbraio ci sarà l’attesissimo ritorno di Gigi D’Agostino.

“Dopo il grande successo delle ultime tre edizioni, torniamo a Sanremo con Costa Smeralda per proporre qualcosa di ancora più emozionante. La nostra nave sarà uno spettacolare disco club nel corso dell’evento musicale e mediatico più importante in Italia: la location più suggestiva dove ballare, cantare, fare festa, vivendo nella sua massima espressione la meraviglia di una crociera Costa. La line up degli artisti è davvero eccezionale, e rende omaggio sia alla vocazione internazionale che la musica di Sanremo ha sempre avuto, sia al legame con il territorio, perché due degli artisti che si esibiranno sono liguri” – ha dichiarato Mario Zanetti, Amministratore Delegato di Costa Crociere.

In occasione di questo appuntamento speciale, anche nel 2024 Costa Crociere ha organizzato una crociera-evento dedicata, con posti limitati prenotabili, per vivere l’atmosfera di Sanremo da una prospettiva unica (ulteriori informazioni su www.costacrociere.it). Oltre alle esibizioni dei super ospiti, Costa proporrà un programma esclusivo di esperienze di bordo, disponibili solo in questa occasione, in cui Costa ha voluto riunire la presenza di partner d’eccellenza con cui collabora abitualmente, e che rendono speciali le sue crociere, più alcuni ospiti a sorpresa.

Durante l’intera crociera gli ospiti di Costa Smeralda avranno anche la possibilità di scendere a terra, in autonomia o con escursioni organizzate, per scoprire le bellezze della città di Sanremo e del suo territorio.