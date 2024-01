Genova – Altri due furti in altrettanti appartamenti si sono verificati nelle scorse ore nel capoluogo ligure. Il primo, che ha portato un bottino di circa 2000 euro in contanti e diversi oggetti preziosi, è andato in scena in via Pino, sulle alture di Molassana.

Il secondo, invece, in via Ausonia a Castelletto. Più limitato in questo caso il bottino, composto da circa 50 euro in contanti e un paio di ciondoli.

Gli abitanti nelle due abitazioni, dopo esser usciti nel pomeriggio per andare a fare degli acquisti, al loro rientro di sono accorti di quanto accaduto, allertando le forze dell’ordine. Sono state avviate le indagini del caso per cercare di risalire all’identità dei malviventi. Verranno visionate le immagini di videosorveglianza presenti nella zona.