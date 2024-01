Genova – Passate le feste natalizie torna a fermarsi il trenino della ferrovia Genova-Casella. Parte la seconda fase dei lavori e le attività prevedono interventi manutentivi al Ponte Cortino, alla sede ferroviaria e alla linea aerea di contatto, nonché la prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza del tracciato.

Il Trenino viaggerà dunque in “modalità mista”: sulla tratta Genova – Campi con il treno e sulla tratta Campi – Casella con il bus.

Per consentire ai passeggeri un agevole interscambio tra i due sistemi, sono state apportate temporanee modifiche agli orari di alcune corse, sia dei treni sia dei bus sostitutivi, in arrivo e in partenza alla stazione di Campi.