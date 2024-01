Genova – Inizia male la settimana per automobilisti e trasportatori in viaggio sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto tra Pegli e l’allacciamento con la A7 Genova – Milano e l’uscita di Genova Ovest, in direzione Genova.

Traffico intenso e lavori causano rallentamenti e code con gravi disagi già di prima mattina.

Un inizio settimana in salita, con il ritorno di molti cantieri rimossi per le vacanze di Natale e con gli aumenti per i pedaggi.