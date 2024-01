Chiavari – Ancora animali a spasso in autostrada. Questa volta è successo sulla A12 Genova Livorno tra Chiavari e Lavagna in direzione Genova.

Diversi automobilisti hanno segnalato la presenza di una capra impaurita e disorientata con il rischio concreto che attraversasse la strada con grave rischio per le auto in transito e ovviamente per lei.

Subito è partita una volante della polizia stradale che, però, non ha trovato l’animale che probabilmente ha ritrovato il passaggio per tornare da dove era venuta o ha trovato un altro varco percorribile.

La presenza di animali sulla carreggiata autostradale non è una novità e a più riprese sono stati avvistati cinghiali, capre e persino un’oca che ha più volte fatto la sua comparsa in una galleria della A10 a Coronata.