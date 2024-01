Genova festeggia un doppio record storico per il porto, nel 2023, con oltre 4 milioni di passeggeri nei terminal di Stazioni Marittime S.p.A che superano di 467.000 passeggeri (+13%) il precedente record del 2010

Nei terminal di Stazioni Marittime S.p.A. nel 2023 sono transitati un totale di circa 1,7 milioni di passeggeri: superato di oltre 349.000 unità (+26%) il 2019, che aveva rappresentato con 1,35 milioni di passeggeri l’ultimo anno record per le crociere a Genova

Con il mese di dicembre si è chiuso un 2023 senza precedenti per quanto riguarda il traffico gestito da Stazioni Marittime S.p.A.

Guardando ai dati totali crociere e traghetti, nel 2023 sono transitati nel Porto di Genova 4.048.777 passeggeri contro i 3.256.294 del 2022 (+ 792.483 pax, pari a +24,34%).

I passeggeri crociera sono passati da 1.081.178 nel 2022 a 1.698.639 nel 2023 (+617.461 pax, pari a +57,11%).

Il numero dei passeggeri dei traghetti ha registrato un buon incremento, passando da 2.175.116 nel 2022 a 2.350.138 nel 2023 (+175.022 unità, pari al +8,05%).

Il 2023 ha registrato 340 toccate nave con 1.698.639 crocieristi, di cui 624.997 home port e 1.073.642 in transito, in forte incremento rispetto al 2022 (+617.461 passeggeri, pari a +57,11%).

Importante e maggioritaria la presenza di MSC Crociere, che nel 2023 ha portato nei terminal genovesi 258 toccate con oltre 1.350.000 passeggeri, consolidando sempre più la leadership del traffico crociere nel porto di Genova.

Di rilievo anche i numeri registrati da Costa Crociere, che ha scalato settimanalmente con una nave per l’intera stagione il Porto di Genova, portando un totale di 36 toccate e oltre 239.000 passeggeri.

Terzo operatore per traffico movimentato è stato Royal Caribbean Group, che con le navi di Royal Caribbean Int., Celebrity Cruises e Silversea ha portato a Genova 20 toccate e quasi 51.000 passeggeri.

Importante presenza su Genova della Princess Cruises, che con 11 scali ha movimentato circa 39.500 passeggeri.

Il traffico traghetti, il 2023 ha chiuso con un deciso incremento rispetto all’anno precedente. Di seguito il dettaglio:

Passeggeri 2.350.138 (+8,05%)

Auto 858.600 (+6,79%)

Moto 63.875 (+10,45%)

Metri lineari 2.010.695 (-2,61%)

Rispetto al 2022 nel 2023 sono stati movimentati 175.022 passeggeri e 54.605 auto in più. La Sardegna ha registrato un incremento di quasi 93.000 passeggeri, la Corsica di circa 60.000, il Nord Africa di quasi 29.000, mentre la Sicilia ha registrato circa 12.000 unità in meno.

Il traffico commerciale ha chiuso sostanzialmente in linea con l’anno precedente (lieve flessione di circa 53.000 metri lineari).

PREVISIONI TRAFFICO 2024

Per il 2024 si prevede un contenuto incremento del traffico traghetti, con valori che si attesteranno su una percentuale del 2-3%.

Per quanto riguarda il traffico crociere, nel 2024 sono al momento previsti 305 scali con circa 1.500.000 di crocieristi, di cui 550.000 home port e 950.000 transiti.

MSC confermerà il suo ruolo di maggiore operatore a Genova, portando circa 1.150.000 passeggeri con 225 scali. L’ammiraglia MSC World Europa (circa 216.000 tonnellate di stazza lorda e capace di portare fino a circa 6.750 passeggeri e 2.320 membri di equipaggio) scalerà i terminal crociere tutte le domeniche dell’anno. Opererà lungo tutto l’arco dell’anno anche MSC Fantasia con 53 scali, mentre MSC Seaview e MSC Seaside porteranno ciascuna 28 scali rispettivamente il lunedì ed il sabato tra aprile ed ottobre. MSC Musica opererà il martedì con 26 scali e poi a completare altre unità del gruppo, tra cui MSC Orchestra che effettuerà 22 scali con crociere di 10 giorni tra aprile e novembre.

Costa Crociere posizionerà su Genova tutti i venerdì da marzo a novembre l’ammiraglia Costa Smeralda (337 metri di lunghezza per 182.700 tonnellate, capace di portare fino a 6.600 passeggeri e 1628 membri di equipaggio). Costa Fascinosa effettuerà poi delle minicrociere da fine settembre ad inizi novembre. In totale Costa Crociere porterà 49 scali e circa 275.000 passeggeri.