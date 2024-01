Arenzano (Genova) – E’ stato trasferito all’ospedale di Voltri con sospette fratture multiple alle gambe l’operaio di trent’anni coinvolto in un grave incidente sul lavoro ad Arenzano.

L’uomo sarebbe stato travolto da un muletto in circostanze ancora da chiarire.

Soccorso dai colleghi e poi dall’ambulanza del 118, l’operaio è stato trasferito all’ospedale dove i medici hanno riscontrato diverse fratture agli arti inferiori.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e se siano state rispettate le misure di sicurezza previste negli ambienti di lavoro proprio per evitare episodi simili.

I sindacati tornano a chiedere maggiore attenzione per le problematiche legate alla sicurezza e l’aumento del personale preposto ai controlli e che da tempo denunciano di essere sotto il livello minimo per quanto riguarda il personale e con oltre 70mila aziende da controllare.