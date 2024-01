Genova – Pesanti disagi al traffico, fin dalle prime ore di questa mattina, lungo cinque strade lella Valpolcevera. Un mezzo pesante, poco prima delle 7:00, avrebbe perso olio lungo il suo percorso, mettendo in pericolo l’incolumità di motociclisti e automobilisti che avrebbero dovuto percorrere quelle strade.

Quelle coinvolte sono corso Perrone, via Perini, via Ferri, via Polonio e via N.S. della Guardia all’altezza di Murta.

Sul posto alcune pattuglie della polizia locale. Gli agenti hanno gestito il traffico per evitare incidenti.