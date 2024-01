Genova – Rallentamenti e sino a 1 km di coda, questa mattina, sull’Autostrada A12 Genova Livorno tra il casello di Genova Est e di Genova Nervi, in direzione levante. A causa di lavori e di un restringimento di carreggiata si procede incolonnati con gravi disagi per automobilisti e trasportatori.

Il casello di Genova Nervi, inoltre, è chiuso in ingresso sempre a causa di lavori in corso