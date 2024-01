Savona – Arrivano brutte notizie dal centro di recupero per animali selvatici savonese dove era stata trasportata Ursula la lupa investita da un’auto sulla statale Aurelia tra Arenzano e Cogoleto. L’enpa Savona ha infatti diffuso sulla sua pagina Facebook la notizia secondo cui Ursula non ce l’ha fatta.

Purtroppo la gravità delle lesioni riscontrate nel corso degli esami veterinari ha reso evidente l’impossibilità di recuperare la lupa alla vita selvatica.

Sulla pagina Facebook di Enpa Savona si legge:

“Brutte notizie…….😭😭

con immenso dispiacere vi informiamo che Ursula non ce l ha fatta.

Abbiamo effettuato tutti gli esami necessari e purtroppo, oltre ai gravi traumi cranico e toracico, hanno evidenziato la frattura di due vertebre con compromissione del canale midollare non operabili.

Abbiamo contattato più cliniche ma sono stati tutti concordi con il tragico responso.

Anche se è difficile da accettare siamo consapevoli che pur con tutto l impegno che ci mettiamo non è possibile salvarli tutti”