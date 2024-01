Suvero (La Spezia) – Arriveranno per la prima volta in Liguria, provenienti dalla Sardegna e dal Trentino i Krampus, i mostri delle tradizioni antiche “rientrati” nella mitologia cristiana attraverso la sconfitta da parte del vescovo San Nicola (il Santa Klaus da cui deriva Babbo Natale) del diavolo Krampus che diventa da allora suo servitore e lo accompagna nelle processioni.

Sabato 10 febbraio 2024 si rinnoverà infatti l’appuntamento con l’ancestrale Carnevale dei Belli e Brutti di Suvero, in Val di Vara nella provincia della Spezia e la manifestazione ospiterà per la prima volta due gruppi, i S’Urtzu e Sos Bardianos provenienti da Ula Tirso in provincia di Oristano in Sardegna, nella regione storica del Barigadu e, una novità assoluta per la Liguria, gli Alfagor Krampus provenienti da Merano in Trentino Alto Adige.

S’Urtzu e’ una maschera tragica rappresentata da un uomo che indossa la pelle intera di un cinghiale per raffigurare l’ipostasi di un dio, la personificazione di una divinità che aveva il potere di allontanare i malefici e nello stesso tempo aveva finalità propiziatorie per un buon raccolto, viene percossa dai Bardianos, vestiti con un lungo sacco nero da pastore.

Gli Alfagor Krampus sono stati protagonisti come maschere tradizionali di manifestazioni in Sardegna a Fonni, Samugheo Ula Tirso e Macomer, sfilate che hanno visto protagonisti anche i Belli e Brutti di Suvero, nei Mercatini di Natale e non solo dell’Alto Adige ma anche in altre parti d’Italia e all’estero come in Austria, Germania e Repubblica Ceca.

Krampus è un essere demoniaco che accompagna la figura folcloristica di San Nicola e viene rappresentato nella tradizionale sfilata lungo le strade del paese. Tale tradizione è legata alla mitologia cristiana, più precisamente al vescovo San Nicola e al suo servitore denominato Krampus. Proprio Krampus, è un demonio sconfitto dal santo e perciò costretto a servirlo.

Il programma del Carnevale di Suvero prevede il raduno dei ‘mascheri’ (cosi’ vengono chiamati i Belli e Brutti in Val di Vara), tradizionale per i soli abitanti del luogo, per l’inizio del giro dei poderi tra musica, canti e prodotti offerti ai mascheri dai mezzadri.

Dalle 15.00 a Suvero inizierà, al suono di particolari “lumache”, la tradizionale sfilata nel centro del paese dei ‘Belli e dei Brutti’, insieme agli ospiti S’Urtzu e Sos BaArdiano e Alfagor Krampus, con musica, canti e punti ristoro preparati dagli abitanti con tante specialità e buon vino.

La sera chiusura dell’intensa giornata con la cena conviviale e nottata disco al Cuccaro Club sopra la stupenda pineta Suvero.

ll Carnevale dei Belli e Brutti e ‘ sempre stato gelosamente conservato all’interno del paese di Suvero, in Val di Vara nella provincia di La Spezia, e tramandato di generazione in generazione senza nessun clamore ma preservato come tradizione quasi familiare e paesana.

La peculiarita’ di questo carnevale e’ che si trova esclusivamente nel territorio di Suvero ed e’ una caratteristica unica nel territorio ligure: le sue maschere tradizionali sono i Belli e i Brutti, i primi indossano abiti dai colori sgargianti, pizzi, perline e campanellini, i secondi utilizzano velli di capra e indossano in testa lunghe e grosse corna, la faccia è tinta di nero oppure indossano orribili maschere e in vita legano campanacci da mucca che scuotono mentre camminano.

Solo ultimamente, nell’ultimo decennio, è stato valorizzato questo carnevale uscendo anche al di fuori della Liguria partecipando a varie manifestazioni in varie località italiane.

Per raggiungere Suvero senza particolari problemi è previsto, dalle 12:30 un servizio navetta gratuito tra Rocchetta di Vara – Suvero – Rocchetta di Vara.