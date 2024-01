La Spezia – Ancora anziani vittime di truffe, nello spezzino, nel 2023 sono state oltre 70 le denunce e molte potrebbero non essere state rivelate per timore o per “vergogna”.

Negli ultimi giorni sono tornate alla ribalta le truffe del cosiddetto falso incidente o del falso avvocato con anziani pensionati cui è stato raccontato, con false telefonate, che figli, nipoti e parenti vari erano avevano causato incidenti stradali più o meno gravi ed avevano bisogno di pagare urgentemente ora i danni, ora penali o sanzioni per non finire in carcere.

Vere e proprie truffe organizzate che vedono telefonisti, basisti che raccolgono le informazioni ma anche falsi avvocati o falsi agenti delle forze dell’ordine che si presentano nelle abitazioni a prelevare denaro ma anche gioielli e valori che vengono poi trafugati.

Spesso sono le telecamere della zona dove avvengono i colpi a fornire indicazioni su auto e persone che vengono riconosciute dagli inquirenti e portano a scoprire vere e proprie bande specializzate in questo tipo di colpi.

L’ultimo caso un 33enne residente in Campania è stato arrestato dopo essere stato riconosciuto dalle riprese video di telecamere vicino all’abitazione di una 92enne che era stata truffata.

La Questura spezzina ha già bloccato 9 persone e prosegue le indagini su un numero crescente di episodi denunciati.