Genova – Traffico in tilt, questa mattina, sulla strada Sopraelevata Aldo Moro per l’ennesimo mezzo pesante bloccato questa volta nella rampa di via delle Casacce, in direzione levante.

Il mezzo, intorno alle 8, è rimasto incastrato all’uscita dalla Sopraelevata e dietro di lui si è formata una coda chilometrica che ha causato gravi ritardi e pesanti disagi agli automobilisti.

Ritardi già segnalati per le difficoltà incontrate agli automobilisti in uscita dall’autostrada A10 al casello Genova Ovest per poi immettersi nel nuovo snodo di San Benigno, appena aperto al pubblico ed ancora fonte di errori e manovre azzardate che meriterebbero l’attenzione dei progettisti e di chi ha realizzato l’opera.

La mattinata “no” per il traffico è andata avanti con l’incidente sull’autostarda A26 che ha bloccato il traffico tra Masone e Ovada.